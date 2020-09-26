У пенсионерки из Москвы украли более 4 млн рублей

Неизвестный злоумышленник украл из квартиры на юго-западе Москвы, принадлежащей пенсионерке, €48 тысяч (около 4,3 млн рублей).
Об этом ТАСС
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Татарстане. В посёлке Аксубаево нашли тело 89-летней женщины — ветерана Великой Отечественной войны. По подозрению в убийстве задержали 30-летнего односельчанина. Сыщики предполагают, что мотивом преступления стали денежные сбережения пенсионерки.
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