У пенсионерки из Москвы украли более 4 млн рублей

https://static.news.ru/photo/76b5c790-00bb-11eb-886d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Неизвестный злоумышленник украл из квартиры на юго-западе Москвы, принадлежащей пенсионерке, €48 тысяч (около 4,3 млн рублей).

Об этом ТАСС рассказали в столичном ГУ МВД РФ. Служба «02» приняла заявление о краже из квартиры на улице Академика Арцимовича днём 26 сентября. Прибывшие на место преступления полицейские установили, что «неизвестный путём свободного доступа совершил кражу» валютных сбережений пожилой женщины.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Татарстане. В посёлке Аксубаево нашли тело 89-летней женщины — ветерана Великой Отечественной войны. По подозрению в убийстве задержали 30-летнего односельчанина. Сыщики предполагают, что мотивом преступления стали денежные сбережения пенсионерки.