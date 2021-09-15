В организмах умерших от отравления москвичек нашли два яда

В организмах 15-летней девочки и её бабушки, скончавшихся из-за предполагаемого отравления арбузом, обнаружены сразу два смертельных яда — этиленгликоль и цигатрин. Их действие могло привести к смерти москвичек. Однако окончательные результaты судебно-медицинской экспертизы пока не готовы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Оба вещества сами по себе токсичны. Не исключено, что именно их действие стало причиной смерти. Уже установлено, что женщина и её внучка умерли от полиорганной недостаточности. Поочерёдно у обеих отказали почки, печень, сердце, — отмечает собеседник.

Источник подчеркнул, что нужна большая концентрация ядов для того, чтобы здорoвый человек получил смертельное отрaвление.

Ранее стало известно, что семья из трёх человек попала в больницу с отравлением 10 сентября: девочка, её мать и бабушка. Накануне они ели арбуз, купленный в «Магните». На следующий день у них началась обильная рвота. К вечеру состояние пострадавших серьёзно ухудшилось. В итоге бабушка и внучка скончались.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека». Столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования и проводит проверку.

Поставщик арбузов предоставил результаты повторной лабораторной проверки плодов. Исследования не выявили превышения содержания токсичных элементов, нитратов и пестицидов.