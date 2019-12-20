https://static.news.ru/photo/6f25a61e-22f7-11ea-9993-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Соседка Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу на Большой Лубянке в Москве, раскрыла новые подробности личной жизни стрелка. Женщина рассказала, что мужчина жил вместе с мамой, однако у него была девушка в Москве.

У него девушка была в Москве. Мама на пенсии. Я с ней работала одно время. Хорошая семья. Бабушка у них умерла, лежачая. Я слышу, как они общаются: «Привет, мамуль», — сообщила жительница Подольска, где проживал стрелок.

Она добавила, что в целом Манюров производил впечатление спокойного и доброжелательного человека. Друзей он домой не приглашал и был достаточно тихим.

Единственное, думаю, чего не женится — лет-то сколько уже, — поделилась соседка в беседе с Пятым каналом.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась вечером 19 декабря. Один сотрудник ведомства погиб, четверо пострадали, ранения получил также один гражданский. Нападавший был ликвидирован.

Ранее NEWS.ru писал, что мать Евгения Манюрова вспомнила о странных связях сына. Женщина рассказала, что мужчина в последнее время был безработным и всё время общался по телефону с арабами, однако о чём была их беседа, она не знала, поскольку он говорил с ними на английском языке.