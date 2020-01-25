На канале покойной 20-летней Мишель Михаэлис появился новый видеоролик. В нём девушка рассказывает о том, что её истории помогают путешествовать любителям автостопа.
Также на видео она вспоминает истории из личного опыта. К примеру, блогер рассказала о том, как её чуть не убили под Иркутском и пытались отобрать паспорт в Дагестане. Вероятно, видеоролик был добавлен на канал заранее,
NEWS.ru сообщал, что стали известны подробности гибели 20-летней Михаэлис после задержания подруги жертвы. Труп был найден в лесу под Санкт-Петербургом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен