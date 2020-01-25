https://static.news.ru/photo/a22b1dd2-3f9e-11ea-a97b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Peters/www.imago-images.de/Global Look Press

На канале покойной 20-летней Мишель Михаэлис появился новый видеоролик. В нём девушка рассказывает о том, что её истории помогают путешествовать любителям автостопа.

Также на видео она вспоминает истории из личного опыта. К примеру, блогер рассказала о том, как её чуть не убили под Иркутском и пытались отобрать паспорт в Дагестане. Вероятно, видеоролик был добавлен на канал заранее, пишет 78.ru.

NEWS.ru сообщал, что стали известны подробности гибели 20-летней Михаэлис после задержания подруги жертвы. Труп был найден в лесу под Санкт-Петербургом.