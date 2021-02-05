У москвички, забывшей в такси смартфон, сняли со счёта 2 млн рублей

https://static.news.ru/photo/b3ed4c1e-692f-11eb-8f0c-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

После поездки на «Яндекс.Такси» в Москве девушка лишилась более 2 млн рублей с банковской карты, счёт которой был привязан к мобильному телефону, оставленному в машине. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, полиция разыскивает похитителя.

Девушка вызвала такси через мобильное приложение от одного из баров на Новослободской улице до дома. Она села в автомобиль, в это время телефон был при ней. Во время поездки ей стало плохо, она попросила остановить машину, вышла на улицу, оставив сумку в салоне автомобиля, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Отсутствие телефона девушка обнаружила только дома. Вспомнив, что к нему привязана карта, она позвонила в банк, где ей сообщили, что с её счета списано более 2 млн рублей. По словам потерпевшей, деньги были взяты в банке для ипотечного кредитования.

Как писал NEWS.ru, в США неизвестные угнали автомобиль, в котором находились 30 ампул вакцины от коронавирусной инфекции. Машину без присмотра оставил сотрудник, собиравшийся работать в пункте раздачи препарата. Инцидент произошёл в городе Плант-Сити в штате Флорида. По словам капитана полицейского управления Джерри Ствана, мужчина оставил автомобиль без присмотра сразу за воротами места вакцинации. Пока машина оставалась без присмотра, кто-то подошёл, сел в автомобиль и угнал его вместе с содержимым. В полиции сообщили, что украденные дозы предназначались для повторной вакцинации граждан. Во флаконах находилось от 150 до 180 доз препарата.