https://static.news.ru/photo/f5c4a044-c71c-11e9-8403-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Неизвестный украл у пенсионера 14,2 млн рублей в Москве.

Инцидент произошёл на западе столицы. Деньги хранились в сейфе в коттедже мужчины. Пропажу заметил садовник.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. В данный момент следователи выясняют обстоятельства преступления.

Неизвестный, отжав окно на кухне, проник в коттедж по указанному адресу, где, отжав дверцу сейфа, совершил кражу принадлежащих хозяину дома денежных средств в сумме 14 млн 208 тысяч рублей, — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы.

Ранее News.ru писал о том, что 1,68 млн рублей украли из квартиры пенсионерки в районе Якиманка в Москве, сообщили в местном МВД.