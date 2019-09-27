Сумка с крупной суммой денег похищена из салона автомобиля в Москве. Инцидент произошёл в Новомосковском округе столицы на парковке торгово-развлекательного центра «Фуд Сити».
В сумке было 3,5 млн рублей, передаёт АГН «
Злоумышленник вскрыл пассажирскую дверь запертого автомобиля, после чего проник в салон. Заполучив сумку, он незамедлительно скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.
Ранее в городе Балашове Саратовской области, как писал News.ru, из автомобиля выпал чемодан с наградами времён Третьего рейха и СССР. Ордена, медали и монеты, а также старинный пистолет переданы экспертам-криминалистам.