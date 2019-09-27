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Никто из россиян, находившихся на борту загоревшегося в Южной Корее судна, не пострадал. Всего среди членов экипажа корабля было 10 граждан РФ, сообщило генконсульство в Пусане со ссылкой на капитана.

Среди членов экипажа 10 граждан России. По информации, полученной от капитана судна, никто из членов экипажа, включая российских граждан, серьёзно не пострадал, все моряки были эвакуированы, — сообщил источник РИА...