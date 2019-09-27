Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сумка с крупной суммой денег похищена из салона автомобиля в Москве. Инцидент произошёл в Новомосковском округе столицы на парковке торгово-развлекательного центра «Фуд Сити».

В сумке было 3,5 млн рублей, передаёт АГН «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД. Наличность принадлежала доставщику овощей и фруктов.

Злоумышленник вскрыл пассажирскую дверь запертого автомобиля, после чего проник в салон. Заполучив сумку, он незамедлительно скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.

Ранее в городе Балашове Саратовской области, как писал News.ru, из автомобиля выпал чемодан с наградами времён Третьего рейха и СССР. Ордена, медали и монеты, а также старинный пистолет переданы экспертам-криминалистам.

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