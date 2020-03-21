В Калуге на карантин поместили медицинского работника, контактировавшего с человеком, заражённым коронавирусом.
По словам врио главы региона Владислава Шапшы, сданные женщиной тесты показали противоречивые результаты, поэтому её анализы отправили в Новосибирск.
Для того чтобы снять все сомнения, тесты направлены в новосибирскую лабораторию, — написал Шапша в соцсетях.
Сейчас медик находится на карантине. Женщина хорошо себя чувствует, после контакта с заражённым человеком она самоизолировалась,
Ранее NEWS.ru писал о том, что число жителей Псковской области с предварительно положительным результатом теста на коронавирус возросло до шести. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
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