https://static.news.ru/photo/543c3810-6c1f-11ea-af30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калуге на карантин поместили медицинского работника, контактировавшего с человеком, заражённым коронавирусом.

По словам врио главы региона Владислава Шапшы, сданные женщиной тесты показали противоречивые результаты, поэтому её анализы отправили в Новосибирск.

Для того чтобы снять все сомнения, тесты направлены в новосибирскую лабораторию, — написал Шапша в соцсетях.

Сейчас медик находится на карантине. Женщина хорошо себя чувствует, после контакта с заражённым человеком она самоизолировалась, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что число жителей Псковской области с предварительно положительным результатом теста на коронавирус возросло до шести. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.