У магазина в Подмосковье зарезали женщину

https://static.news.ru/photo/e5f874ea-3ee1-11eb-badd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины.

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что 15 декабря в дежурную часть в Дмитровском городском округе поступило сообщение о происшествии возле одного из магазинов. Очевидцы рассказали, что мужчина нанёс несколько ударов ножом женщине. Пострадавшая скончалась от полученных ран, передаёт РИА Новости.

Полиция немедленно ввела в действие план «Перехват». В кратчайшие сроки после происшествия подозреваемого в убийстве задержали в машине такси. Им оказался 25-летний житель области. Петрова отметила, что задержанного в ближайшее время доставят в следственные органы.

Ранее NEWS.ru сообщал о направлении в суд уголовного дела в отношении жителя Кубани. Мужчину обвиняют в убийстве бывших жены и тёщи на глазах у двоих детей. По версии следствия, в декабре 2019 года обвиняемый, находясь в домовладении, расположенном в Крымском районе, нанёс ножом многочисленные удары своей 37-летней экс-супруге. После этого он убил 66-летнюю мать бывшей жены.