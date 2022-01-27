У границы Польши с Белоруссией нашли тело польского военного

Тело 22-летнего военнослужащего 9-й танковой бригады нашли с огнестрельным ранением в голову, сообщает RMF24. Его обнаружили в парке у учебного центра в городе Беловеж, где расквартированы солдаты. До этого мужчина не явился на инструктаж по месту несения службы. Дело расследуется военной полицией и прокуратурой.

26 января под Беловежем произошёл досадный случай, в результате которого погиб военнослужащий 9-й бронекавалерийской бригады, - говорится в сообщении 16-ё механизированной дивизии.

По предварительным данным, военнослужащий погиб от выстрела из табельного оружия. Сейчас с его родными работают психологи.

В ноябре 2021 года сообщалось о гибели польского солдата на границе с Белоруссией. Причиной трагедии стал несчастный случай. По предварительным данным, произошёл выстрел из служебного оружия.