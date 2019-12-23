В ходе обыска у начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка были изъяты сотни тысяч долларов и евро и драгоценности. Такие данные привёл следователь в Басманном суде, где решается вопрос о мере пресечения высокопоставленному чиновнику.
При обыске изъято порядка $600 тысяч и €600 тысяч, дорогие часы, драгоценности, слитки золота, — сказал сыщик.
По данным следствия, Кизлык помог уйти от ответственности «лицам, совершавшим контрабанду денежных средств». Сам генерал виновным себя не признаёт.
Начальника управления таможенного дознания и его заместителю вменяют ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По делу также проходят замы руководителей Внуковской и Домодедовской таможен.
Высокопоставленных чиновников ФТС задержали 23 декабря. В офисах центрального аппарата службы и её структурных подразделений прошли обыски, писал NEWS.ru.
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