https://static.news.ru/photo/a9ea93b8-faa2-11e9-815a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В ходе обыска у начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка были изъяты сотни тысяч долларов и евро и драгоценности. Такие данные привёл следователь в Басманном суде, где решается вопрос о мере пресечения высокопоставленному чиновнику.

При обыске изъято порядка $600 тысяч и €600 тысяч, дорогие часы, драгоценности, слитки золота, — сказал сыщик.

По данным следствия, Кизлык помог уйти от ответственности «лицам, совершавшим контрабанду денежных средств». Сам генерал виновным себя не признаёт.

Начальника управления таможенного дознания и его заместителю вменяют ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По делу также проходят замы руководителей Внуковской и Домодедовской таможен.

Высокопоставленных чиновников ФТС задержали 23 декабря. В офисах центрального аппарата службы и её структурных подразделений прошли обыски, писал NEWS.ru.