https://static.news.ru/photo/1818a70c-2678-11ea-b5c6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Пугин Фото: kurganobl.ru

У экс-замгубернатора Курганской области Сергея Пугина по нескольким адресам проводятся обыски.

Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах. Информацию об обысках подтвердило следственное управление СК.

Проводятся обыски у экс-замгубернатора Курганской области Сергея Пугина, ведутся по нескольким адресам, — передаёт ТАСС слова собеседника.

Мероприятия проводятся в Шадринске и Кургане. Поводом послужили показания экс-главы Кетовского района Александра Носкова, который проходит по делу о строительстве водопровода по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Басманный суд арестовал заместителя начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС Алексея Серебро.