У экс-замгубернатора Курганской области Сергея Пугина по нескольким адресам проводятся обыски.
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Проводятся обыски у экс-замгубернатора Курганской области Сергея Пугина, ведутся по нескольким адресам, — передаёт ТАСС слова собеседника.
Мероприятия проводятся в Шадринске и Кургане. Поводом послужили показания экс-главы Кетовского района Александра Носкова, который проходит по делу о строительстве водопровода по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».
Ранее NEWS.ru писал о том, что Басманный суд арестовал заместителя начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС Алексея Серебро.
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