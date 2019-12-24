Сергей Пугин Сергей Пугин Фото: kurganobl.ru

У экс-замгубернатора Курганской области Сергея Пугина по нескольким адресам проводятся обыски.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах. Информацию об обысках подтвердило следственное управление СК.

Проводятся обыски у экс-замгубернатора Курганской области Сергея Пугина, ведутся по нескольким адресам, — передаёт ТАСС слова собеседника.

Мероприятия проводятся в Шадринске и Кургане. Поводом послужили показания экс-главы Кетовского района Александра Носкова, который проходит по делу о строительстве водопровода по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Басманный суд арестовал заместителя начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС Алексея Серебро.

 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях