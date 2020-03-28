В Подмосковье полицейские раскрыли крупную кражу печатной продукции из гаража бизнесмена. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД области, у предпринимателя похитили 18 тонн книг, которые он покупал с целью дальнейшей перепродажи.
Товар он хранил в своём гараже. Общая стоимость похищенного оценивается более чем в 1,5 млн рублей. Преступниками оказались бывшие сотрудники бизнесмена. Украденные книги грабители сдали в пункт приёма макулатуры.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража»,
Ранее NEWS.ru писал, что неизвестный украл у московской студентки антиквариат на 19 млн рублей. Вор проник в квартиру, откуда украл антикварную мебель, люстру, посуду, холст.
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