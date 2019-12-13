https://static.news.ru/photo/c9002ace-1d75-11ea-8c7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Неизвестные украли у безработного в офисе 5,5 миллиона рублей через дыру в стене.

По данным полиции, мужчина 1966 года рождения приехал в офис для покупки автомобиля. Сотрудники пересчитали привезённые им деньги и положили в шкаф.

Во время заключения договора сотрудники конторы поочерёдно выходили курить, и в какой-то момент все покинули помещение. После долгого ожидания заявитель заглянул в шкаф и увидел проделанное в нём отверстие в смежное помещение, через которое была похищена сумка с денежными средствами, — передаёт сообщение пресс-службы ГУ МВД АГН «Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, работник такси ударил по голове пассажирку и украл у неё деньги. Инцидент произошёл в Пресненском районе столицы.