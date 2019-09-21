https://static.news.ru/photo/9de7209a-dd33-11e9-b9d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

На востоке столицы у безработного местного жителя неизвестные угнали машину марки BMW стоимостью 8,5 млн рублей. Об этом стало известно 22 сентября.

В пресс-службе столичного ГУ МВД отметили, что с заявлением об угоне в полицию обратился мужчина 1986 года рождения.

Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный совершил кражу автомобиля BMW X6M с территории неохраняемой парковки по адресу: Щелковское шоссе, дом 68, — приводит сообщение пресс-службы МВД АГН «Москва».

Правоохранители подчёркивают, что по факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее News.ru писал, что МВД предупредило россиян об осеннем всплеске угонов транспортных средств. По данным ведомства, в группе риска находятся владельцы японских, корейский и российских машин. Авто среднего класса обычно угоняют, чтобы разобрать на запчасти, которые будут в дальнейшем проданы.