https://static.news.ru/photo/c82c0e68-5bb6-11ea-8256-fa163e074e61_660.jpg Светлана Мотолыгина Фото: Светлана Мотолыгина/vk.com

Актриса Светлана Мотолыгина обратилась в полицию с заявлением о похищении её семилетнего сына Данила.

По словам артистки, к пропаже ребёнка причастен её бывший муж, с которым она развелась в 2017 году. Отец подавал иск о проживании ребёнка с ним, но суд отказал.

По словам Светланы, она не видела сына уже четыре дня. 25 февраля, когда она возвращалась в Пермь из командировки в Москву, бывший муж приехал к её родителям и забрал мальчика.

Данил плакал и говорил, что не хочет к папе, но отец увёз его чуть ли не силой, не взяв ни сменные вещи, ни таблетки, — рассказала она изданию «КП-Пермь».

Актриса не знает, где сейчас находится ребёнок, и не уверена, что его психическому и физическому здоровью ничего не угрожает.

Ранее NEWS.ru сообщал о похищении трёхлетнего ребёнка в Благовещенске. Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина подбежал к женщине с малышом, брызнул матери в лицо газ и повалил её на землю. После налётчик схватил мальчика и убежал.