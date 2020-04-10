У администратора частной клиники под Калининградом обнаружен коронавирус

https://static.news.ru/photo/377a730c-7b44-11ea-90a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: kaliningrad.zoon.ru

Под Калининградом частная клиника «Виомар», нарушившая режим при пандемии, продолжила вести штатный приём посетителей. Теперь выяснилось, что её администратор оказался заражённым коронавирусом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области Антон Алиханов. По факту заболевания сотрудника проводится эпидемиологическое расследование, выясняется круг его контактов, их число может достигать порядка 300 человек.

Алиханов добавил, что это потенциально уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусом 10 апреля превысило 1,6 миллиона человек. Погибли около 97 тысяч заражённых по всему миру. Число людей, оказавшихся в изоляции, приблизилось к 4 миллиардам. В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионе. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.