У администратора частной клиники под Калининградом обнаружен коронавирус

Под Калининградом частная клиника «Виомар», нарушившая режим при пандемии, продолжила вести штатный приём посетителей. Теперь выяснилось, что её администратор оказался заражённым коронавирусом.
Об этом
Алиханов добавил, что это потенциально уголовное дело.
Как писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусом 10 апреля превысило 1,6 миллиона человек. Погибли около 97 тысяч заражённых по всему миру. Число людей, оказавшихся в изоляции, приблизилось к 4 миллиардам. В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионе. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.
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