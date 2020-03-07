https://static.news.ru/photo/edc11196-6089-11ea-9ebe-fa163e074e61_660.jpg Фото: ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն/Ministry of Emergency Situations RA/facebook.com

Пресс-служба МЧС Армении сообщила о пожаре недалеко от Еревана. В деревне Мргашен загорелись покрышки.

7 марта на пульт дежурного национального центра кризисного управления поступил сигнал, что в селе Мргашен, в 15 километрах от Еревана, горят около одной тысячи покрышек, — передаёт РИА Новости.

На данный момент на месте инцидента работают пожарные. В частности, туда прибыли четыре специальных отряда и две оперативные группы. Им удалось локализовать пламя, однако пожар ещё не потушен.

NEWS.ru писал ранее о пожаре в спортивной школе Химок. Инцидент произошёл в здании на улице Репина.