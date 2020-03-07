Пресс-служба МЧС Армении сообщила о пожаре недалеко от Еревана. В деревне Мргашен загорелись покрышки.
7 марта на пульт дежурного национального центра кризисного управления поступил сигнал, что в селе Мргашен, в 15 километрах от Еревана, горят около одной тысячи покрышек, —
передаётРИА Новости.
На данный момент на месте инцидента работают пожарные. В частности, туда прибыли четыре специальных отряда и две оперативные группы. Им удалось локализовать пламя, однако пожар ещё не потушен.
NEWS.ru писал ранее о пожаре в спортивной школе Химок. Инцидент произошёл в здании на улице Репина.
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