Соревнование по бразильскому джиу-джитсу Moscow Winter BJJ Cup, проходившие в Красногорске, закончились дракой между участниками и зрителями.
Причины потасовки пока неизвестны. Окружающие попытались разнять её зачинщиков, но к драке стали присоединяться другие люди. Некоторых дерущихся повалили на пол и били ногами,
Ранее NEWS.ru писал, что массовой дракой завершился корпоратив в одном из ресторанов в Ростове-на-Дону. В ней приняли участие более 10 человек. Конфликт произошёл на бытовой почве.
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