https://static.news.ru/photo/bb86daf8-3a87-11ea-b0eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Соревнование по бразильскому джиу-джитсу Moscow Winter BJJ Cup, проходившие в Красногорске, закончились дракой между участниками и зрителями.

Причины потасовки пока неизвестны. Окружающие попытались разнять её зачинщиков, но к драке стали присоединяться другие люди. Некоторых дерущихся повалили на пол и били ногами, сообщает РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что массовой дракой завершился корпоратив в одном из ресторанов в Ростове-на-Дону. В ней приняли участие более 10 человек. Конфликт произошёл на бытовой почве.