https://static.news.ru/photo/4c77d6da-2277-11ea-bb86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Achadtaya Chuenniran

Несколько туристов из России пострадали в результате столкновения яхты и скоростного катера в Таиланде.

Инцидент произошёл 18 декабря неподалёку от острова Пхукет. На борту катера находились 45 отдыхающих, которые возвращались с экскурсии на остров Кхай Нок. Помимо россиян, в числе пострадавших граждане Великобритании, Египта, Ирана, Пакистана и Эстонии. Все они госпитализированы.

Капитан катера погиб. Ранее он уже привлекался к ответственности за неосторожное судовождение. Один из членов экипажа пропал без вести.

Яхтой управлял 47-летний россиянин Александр Горбунов. Пассажиры его судна не пострадали, сообщает Bangkok Post.

NEWS.ru писал, что более 20 российских туристов получили травмы во время ДТП в Доминиканской Республике. Состояние семерых из них медики оценили как тяжёлое, остальных — как удовлетворительное.