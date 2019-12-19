Несколько туристов из России пострадали в результате столкновения яхты и скоростного катера в Таиланде.
Инцидент произошёл 18 декабря неподалёку от острова Пхукет. На борту катера находились 45 отдыхающих, которые возвращались с экскурсии на остров Кхай Нок. Помимо россиян, в числе пострадавших граждане Великобритании, Египта, Ирана, Пакистана и Эстонии. Все они госпитализированы.
Капитан катера погиб. Ранее он уже привлекался к ответственности за неосторожное судовождение. Один из членов экипажа пропал без вести.
Яхтой управлял 47-летний россиянин Александр Горбунов. Пассажиры его судна не пострадали,
NEWS.ru писал, что более 20 российских туристов получили травмы во время ДТП в Доминиканской Республике. Состояние семерых из них медики оценили как тяжёлое, остальных — как удовлетворительное.
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