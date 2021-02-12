Туристка упала в ущелье в Пермском крае

Женщина сорвалась в ущелье каменного массива на берегу реки в Пермском крае. Она находилась в составе туристической группы, которая отправилась к природному объекту, известному как Усьвинские столбы.
К месту ЧП — в посёлок Усьва Чусовского городского округа — выехали спасатели со снаряжением, а также экстренные службы из ближайшего населённого пункта, сообщили в региональном министерстве территориальной безопасности.
О состоянии женщины не сообщается. Известно только, что она 1982 года рождения.
По предварительным данным, решившая посмотреть достопримечательность группа не была зарегистрирована. Туристы прибыли из Тюмени.
Усьвинские столбы — большой каменный массив примерно в 200 километрах от Перми на правом берегу Усьвы. Утёсы возвышаются над водой на 120 метров в высоту. У их основания можно находятся пещеры и гроты, в которых, как считается, остались следы стоянок древних людей.