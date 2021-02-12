16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Туристка упала в ущелье в Пермском крае

12:13, 13 февраля 2021 16
Фото: В курсе.ру | Новости Перми/vk.com

Женщина сорвалась в ущелье каменного массива на берегу реки в Пермском крае. Она находилась в составе туристической группы, которая отправилась к природному объекту, известному как Усьвинские столбы.

К месту ЧП — в посёлок Усьва Чусовского городского округа — выехали спасатели со снаряжением, а также экстренные службы из ближайшего населённого пункта, сообщили в региональном министерстве территориальной безопасности.

О состоянии женщины не сообщается. Известно только, что она 1982 года рождения.

По предварительным данным, решившая посмотреть достопримечательность группа не была зарегистрирована. Туристы прибыли из Тюмени.

Усьвинские столбы — большой каменный массив примерно в 200 километрах от Перми на правом берегу Усьвы. Утёсы возвышаются над водой на 120 метров в высоту. У их основания можно находятся пещеры и гроты, в которых, как считается, остались следы стоянок древних людей.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео