Туристка упала в ущелье в Пермском крае

https://static.news.ru/photo/5a26eeb2-6ddd-11eb-87fa-96000091f725_660.jpg Фото: В курсе.ру | Новости Перми/vk.com

Женщина сорвалась в ущелье каменного массива на берегу реки в Пермском крае. Она находилась в составе туристической группы, которая отправилась к природному объекту, известному как Усьвинские столбы.

К месту ЧП — в посёлок Усьва Чусовского городского округа — выехали спасатели со снаряжением, а также экстренные службы из ближайшего населённого пункта, сообщили в региональном министерстве территориальной безопасности.

О состоянии женщины не сообщается. Известно только, что она 1982 года рождения.

По предварительным данным, решившая посмотреть достопримечательность группа не была зарегистрирована. Туристы прибыли из Тюмени.

Усьвинские столбы — большой каменный массив примерно в 200 километрах от Перми на правом берегу Усьвы. Утёсы возвышаются над водой на 120 метров в высоту. У их основания можно находятся пещеры и гроты, в которых, как считается, остались следы стоянок древних людей.