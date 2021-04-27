Турист из Германии спрыгнул с балкона московского отеля

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Турист из Германии по имени Мартин Вайнерт утром 27 апреля спрыгнул с парапета 12 этажа московского отеля «Ритц-Карлтон». Иностранец отдыхал там вместе с русской девушкой по имени Ольга. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал Mash.

42-летний Вайнерт и 27-летняя Ольга заселились в пятизвёздочную гостиницу в столице. Ночью они употребляли спиртное, что в итоге привело к тому, что мужчина и девушка захотели подняться на крышу отеля. Однако, находясь на уровне 12 этажа, немец спрыгнул с парапета. Он упал на десятый этаж технического балкона.

Вайнерта госпитализировали с черепно-мозговой травмой. В настоящий момент врачи борются за жизнь туриста.

Ранее, 3 апреля, трёхкратный чемпион России по футболу среди юношей Зелимхан Пугиев выпал из окна в Москве. По имеющимся данным, спортсмен упал с четвёртого этажа дома на Шелепихинской набережной. Его госпитализировали. Медики диагностировали у Пугиева черепно-мозговую травму, повреждения грудной клетки и внутренних органов.