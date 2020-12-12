Тульские подростки сняли на видео жестокое избиение сверстницы

https://static.news.ru/photo/07f5666a-3c90-11eb-8ed5-fa163e074e61_660.jpg Фото: tula.sledcom.ru

В Тульской области подростки сняли на видео, как девочка жестоко избила свою сверстницу. Сообщение об этом появилось на сайте регионального управления Следственного комитета РФ (СКР).

Согласно ему, инцидент произошёл 9 декабря в городе Киреевске. Девочка-подросток жестоко избила ровесницу. В этот время другие подростки просто снимали происходящее на видео.

В Следственном комитете отметили, что по факту произошедшего начата проверка.

Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — заявили в СКР.

В сообщении отметили, что по результатам проверки следователи дадут юридическую оценку работе сотрудников органов по профилактике правонарушений среди подростков в Киреевске.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Екатеринбурге врача, прибывшего на вызов к ребёнку, избил пьяный мужчина. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.