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Тульские подростки сняли на видео жестокое избиение сверстницы

18:28, 12 декабря 2020
Фото: tula.sledcom.ru

В Тульской области подростки сняли на видео, как девочка жестоко избила свою сверстницу. Сообщение об этом появилось на сайте регионального управления Следственного комитета РФ (СКР).

Согласно ему, инцидент произошёл 9 декабря в городе Киреевске. Девочка-подросток жестоко избила ровесницу. В этот время другие подростки просто снимали происходящее на видео.

В Следственном комитете отметили, что по факту произошедшего начата проверка.

Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — заявили в СКР.

В сообщении отметили, что по результатам проверки следователи дадут юридическую оценку работе сотрудников органов по профилактике правонарушений среди подростков в Киреевске.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Екатеринбурге врача, прибывшего на вызов к ребёнку, избил пьяный мужчина. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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