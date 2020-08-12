Тучный мужчина прыгнул в колодец и застрял

https://static.news.ru/photo/8a848172-dc9d-11ea-8bc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Страдающий ожирением житель китайской провинции Хэнань застрял в колодце на заднем дворе своего дома. Вызволять его пришлось усиленной бригаде пожарных и спасателей.

Инцидент произошёл 7 августа в городском округе Лоян, передаёт Lenta.ru.

28-летний мужчина по фамилии Лю, чей вес составляет 125 килограммов, в какой-то момент решил засыпать сухой колодец. Для этого он использовал мусор и деревянные опилки. Когда пришёл черёд утрамбовать их, он прыгнул на них, но провалился в отверстие и застрял.

Спасательная бригада застала Лю полуголым и недовольным. При этом всю операцию по спасению он провёл со скрещенными на груди руками — он был заметно раздражён своим неловким положением.

Оценив ситуацию, пожарные обвязали вокруг тела пострадавшего верёвки и вытянули его. Китаец не пострадал, если не считать его уязвлённое самолюбие. Ведь для его вызволения потребовалось около десятка крепких парней из отряда спасателей и местных жителей.

Осенью прошлого года похожий случай произошёл с сыном художника Никаса Сафронова пианистом Лукой Затравкиным. Как писал NEWS.ru, он застрял в унитазе на борту самолёта, и его пришлось вытаскивать бортпроводникам.