Тучный мужчина прыгнул в колодец и застрял

Страдающий ожирением житель китайской провинции Хэнань застрял в колодце на заднем дворе своего дома. Вызволять его пришлось усиленной бригаде пожарных и спасателей.
Инцидент произошёл 7 августа в городском округе Лоян,
28-летний мужчина по фамилии Лю, чей вес составляет 125 килограммов, в какой-то момент решил засыпать сухой колодец. Для этого он использовал мусор и деревянные опилки. Когда пришёл черёд утрамбовать их, он прыгнул на них, но провалился в отверстие и застрял.
Спасательная бригада застала Лю полуголым и недовольным. При этом всю операцию по спасению он провёл со скрещенными на груди руками — он был заметно раздражён своим неловким положением.
Оценив ситуацию, пожарные обвязали вокруг тела пострадавшего верёвки и вытянули его. Китаец не пострадал, если не считать его уязвлённое самолюбие. Ведь для его вызволения потребовалось около десятка крепких парней из отряда спасателей и местных жителей.
Осенью прошлого года похожий случай произошёл с сыном художника Никаса Сафронова пианистом Лукой Затравкиным. Как писал NEWS.ru, он застрял в унитазе на борту самолёта, и его пришлось вытаскивать бортпроводникам.
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