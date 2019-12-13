https://static.news.ru/photo/862aeee2-1d8d-11ea-af73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трёхлетний мальчик в Москве был госпитализирован после отравления наркотиками. По факту произошедшего столичные следователи начали проводить проверку. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Москве Юлия Иванова.

По её словам, следователи выполняют комплекс необходимых мер для установления обстоятельств инцидента. Правоохранители проверят условия жизни и воспитания малыша. По результатам будет вынесено процессуальное решение.

Отмечается, что в настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, передают argumenti.ru.

Отец ребёнка рассказал СМИ о случившемся. По словам мужчины, наркотики в квартиру принёс его друг. Часть была употреблена сразу, остатки мужчина забрал себе и хранил в квартире. Как ребёнок употребил наркотик, родители не заметили.

Как писал NEWS.ru, Денис Романов из Самарской области написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не возвращать его биологической матери. Ранее мальчика усыновила другая семья, а его мать отправили в тюрьму за торговлю наркотиками.