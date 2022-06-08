Трёхлетний ребёнок обжёгся кислотой, раздавив канистру

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Трёхлетний ребёнок обжёгся муравьиной кислотой, когда сел на канистру с ней, сообщают «Невские Новости». Ёмкость лопнула, и мальчик получил химические ожоги первой-второй степени, сейчас он находится в тяжёлом состоянии.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, канистру, оставшуюся после работы таксидермиста, поставил днём 7 июня отец мальчика. Он же сразу оказал ребёнку первую медицинскую помощь — промыл ожоги мылом, содой и мёдом — и вызвал скорую.

Семья ребёнка благополучная, в ней 11 детей возрастом от двух до 20 лет.

19 мая стало известно, что пятилетний ребёнок погиб при игре с домашней собакой в Красноярске. Вечером мальчик гулял во дворе частного дома с питомцем, и тот укусил его в сонную артерию. Когда отец вышел на улицу, сын был уже мёртв. Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и назначена судебная медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Работу следователей контролирует прокурор Красноярского края.

В свою очередь юрист Юрий Капштык предупредил родителей за оставление детей в опасности. Единой классификации, что ей считается по отношению к здоровому ребёнку, не существует, но есть различные факторы, отметил он. К примеру, следует обеспечить окна запирающим устройством и обратить внимание на тип кухонной плиты.