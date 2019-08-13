https://static.news.ru/photo/7c2a6e22-be51-11e9-b8b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Трёхлетнего ребёнка, заблудившегося в лесу под Омском, ищут порядка 400 полицейских, волонтёров, местных жителей, а также вертолёт Росгвардии. Мальчик заблудился в Белореченском районе, пока его родители собирали ягоды.

Происшествие случилось днём 13 августа. Малыша оставили одного в салоне машины, а вернувшись, не нашли. По факту происшествия региональное МВД завело уголовное дело.

Поиски ребёнка не прекращались и ночью, лес был разбит на квадраты, которые полицейские и их помощники прочёсывали цепочками. Ребёнка также искали местные жители и люди, приехавшие с разных районов области. В настоящее время увеличен параметр поисков, сообщает региональное МВД .

Ранее News.ru сообщал, что благодаря дождливой погоде грибной сезон в этом году наступил раньше обычного. Множество любителей «тихой охоты» отправились в леса. Однако некоторые из них домой не вернулись. Только за прошедшую неделю в российских лесах заблудились около 600 человек. Восемь из них погибли. Для сравнения: за всё лето 2018 года спасателям поступило 643 заявки на поиски людей в лесу.