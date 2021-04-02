Трёхкратный чемпион РФ по футболу выпал из окна в Москве

Трёхкратный чемпион России по футболу среди юношей Зелимхан Пугиев выпал из окна в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По имеющимся данным, спортсмен
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Зелимхан Пугиев трижды становился обладателем Кубка РФС среди юношеских команд в составе московского футбольного клуба «Локомотив».
Ранее бывший футболист «Рубина» Дмитрий Тарасов признался, что ему нравиться сидеть на шее у своей жены Анастасии Костенко. Спортсмен пока не заключил контракт ни с каким клубом, поскольку его не устраивает предложенный уровень зарплаты. Об этом писал NEWS.ru.