Трёхкратный чемпион РФ по футболу выпал из окна в Москве

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В пятницу, 2 апреля, на станции «Текстильщики» в Москве умер учёный-физик Владлен Ройфе. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным СМИ, мужчине стало плохо, он скончался до приезда врачей. Причина смерти устанавливается. Доктор технических наук, профессор Владлен Ройфе более 50 лет отработал в НИИСФ РААСН. Под его научным...