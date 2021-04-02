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Трёхкратный чемпион РФ по футболу выпал из окна в Москве

02:37, 03 апреля 2021 13
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Трёхкратный чемпион России по футболу среди юношей Зелимхан Пугиев выпал из окна в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По имеющимся данным, спортсмен упал с четвёртого этажа дома на Шелепихинской набережной. Его госпитализировали. Медики диагностировали у Пугиева черепно-мозговую травму, повреждения грудной клетки и внутренних органов.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Зелимхан Пугиев трижды становился обладателем Кубка РФС среди юношеских команд в составе московского футбольного клуба «Локомотив».

Ранее бывший футболист «Рубина» Дмитрий Тарасов признался, что ему нравиться сидеть на шее у своей жены Анастасии Костенко. Спортсмен пока не заключил контракт ни с каким клубом, поскольку его не устраивает предложенный уровень зарплаты. Об этом писал NEWS.ru.

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