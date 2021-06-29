Трёхэтажный торговый центр загорелся в Пензе

Пожар произошёл в трёхэтажном здании торгового центра «Триумф» в Пензе, загорелись мансарда и кровля. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В 04:56 мск в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Пензенской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 2, — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что в 06:48 пожар был локализован на площади две тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 67 человек и 16 единиц техники.

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Ранее стало известно, что четырнадцатилетний подросток и пожарный погибли в результате возгорания в многоквартирном доме в Ивановской области. Инцидент произошёл в посёлке Чернореченский. Загорелась квартира площадью 50 квадратных метров на четвёртом этаже здания.