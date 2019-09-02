https://static.news.ru/photo/34b8b6cc-cd9a-11e9-ab11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friedhelm Adam/imagebroker.com/Global Look Press

В пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщили, что полицейские обнаружили, а затем изъяли трёх сов-неясытей у уличных фотографов.

Сотрудники правоохранительных органов провели рейд на Кузнецком мосту, в ходе которого обнаружили птиц, занесённых в Красную книгу России, у фотографов. У мужчин не было документов на пернатых. По данному факту возбуждено уголовное дело, передаёт РИА Новости .

Ранее Федеральная таможенная служба сообщила, что ящерицы, крокодилы, пауки, попугаи и приматы являются самыми частыми животными для контрабанды в Россию. Птиц и обезьян завозят из Африки и Южной Америки, а рептилий — из Таиланда, Вьетнама и с Филиппин, писал News.ru.