https://static.news.ru/photo/59160792-5592-11ea-8a4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчину зарезали на западе Москвы. Его тело нашли в Тропарёвском парке.

Как сообщает РЕН ТВ, на теле погибшего есть следы ножевых ранений. В вещах у него найдена справка о наличии ВИЧ-инфекции и чехол от ножа. Обстоятельства его кончины выясняются.

NEWS.ru сообщал, что мать зарезала своего ребёнка на окраине Симферополя. По версии следствия, женщина забрала семилетнего мальчика у своего мужа, а потом по неизвестной причине нанесла ему колющие раны. Он скончался. Мать ребёнка госпитализировали в состоянии наркотического опьянения.

Жительница Архангельской области убила своего мужа из-за критики блюда. Ссора произошла, когда в квартиру пришли гости. Мужчина ударил женщину по лицу, в ответ она схватила нож и нанесла ему удар в грудь. Пострадавший скончался. Женщина призналась в содеянном. Ей грозит длительный тюремный срок.