Мужчину зарезали на западе Москвы. Его тело нашли в Тропарёвском парке.
Как
NEWS.ru сообщал, что мать зарезала своего ребёнка на окраине Симферополя. По версии следствия, женщина забрала семилетнего мальчика у своего мужа, а потом по неизвестной причине нанесла ему колющие раны. Он скончался. Мать ребёнка госпитализировали в состоянии наркотического опьянения.
Жительница Архангельской области убила своего мужа из-за критики блюда. Ссора произошла, когда в квартиру пришли гости. Мужчина ударил женщину по лицу, в ответ она схватила нож и нанесла ему удар в грудь. Пострадавший скончался. Женщина призналась в содеянном. Ей грозит длительный тюремный срок.
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