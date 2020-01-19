https://static.news.ru/photo/c5710c88-3aae-11ea-9249-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело мужчины обнаружили около ОМВД по району Северное Тушино (Москва). По предварительным данным, молодой человек приехал в столицу из Чувашии.

Очевидцы заметили молодого человека 19 января. Сначала он сидел на перилах общего балкона жилой пятиэтажки на улице Планерная. Позже его труп увидели около ведомственного здания, пишет «Московский комсомолец». Среди версий инцидента — самоубийство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прибывшие на вызов от жильцов дома на севере Москвы экстренные службы обнаружили на козырьке подъезда тело женщины.

По словам спасателей, сообщение поступило из дома на улице Маршала Федоренко. Спасатели по прибытии обнаружили пострадавшую без признаков жизни, реанимировать её не удалось.