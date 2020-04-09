Троих жителей МО задержали за продажу фальшивых тестов на коронавирус

Сотрудники столичной полиции задержали троих жителей Подмосковья за торговлю поддельными тестами на COVID-19.
Объявление о продаже тестов было обнаружено оперативниками на одной из интернет-площадок. При задержании подозреваемых у них было изъято 350 тестов. Они намеревались продать их по цене 2 ,3 тысячи рублей каждый,
Ранее NEWS.ru писал, что транспортная полиция задержала в Москве двух перекупщиков медицинских масок. Они продавали свой товар в электричках без специального разрешения. Мужчины были привлечены к административной ответственности.
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