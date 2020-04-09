Троих жителей МО задержали за продажу фальшивых тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/55e5d786-7b09-11ea-a8c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники столичной полиции задержали троих жителей Подмосковья за торговлю поддельными тестами на COVID-19.

Объявление о продаже тестов было обнаружено оперативниками на одной из интернет-площадок. При задержании подозреваемых у них было изъято 350 тестов. Они намеревались продать их по цене 2 ,3 тысячи рублей каждый, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Ранее NEWS.ru писал, что транспортная полиция задержала в Москве двух перекупщиков медицинских масок. Они продавали свой товар в электричках без специального разрешения. Мужчины были привлечены к административной ответственности.