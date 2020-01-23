Три автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы. Авария произошла на Рязанском проспекте в районе дома № 57 недалеко от пересечения с Луховицкой улицей. Об этом сообщили NEWS.ru в ГИБДД.
По данным дорожной инспекции, троим участникам ДТП потребовалась помощь врачей и их увезли в больницу.
В результате дорожно-транспортного происшествия на Рязанском проспекте пострадали три человека, которые с незначительными травмами госпитализированы, — пояснили в ГИБДД.
Как писал NEWS.ru, ранее в Подмосковье прямо за рулём умер 28-летний таксист из Таджикистана. Он работал 28 часов подряд и пил энергетики, чтобы не спать.
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