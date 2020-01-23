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В Кудымкаре на территории Пермского края многодетная мать убила двоих из четырёх своих детей. Об этом журналистам рассказал информированный источник в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уточняется, что женщина нанесла двоим своим детям несовместимые с жизнью травмы утром в четверг, 23 января. В результате противоправных действий матери скончались малыши 2014 и 2019 годов рождения, — передаёт...