Сотрудники МЧС на Камчатке спасли с оторвавшейся льдины троих мужчин и собаку. Об этом
Спасатели пришли на помощь жителям Камчатки, дрейфовавшим на льдине по реке Авача. О терпящих бедствие троих мужчинах и одной собаке в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях краевого МЧС вечером 17 февраля 2020 года сообщил очевидец, — говорится в сообщении.
Льдина уплыла от берега на расстояние 200 метров.
Отмечается, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее NEWS.ru писал о том, что спасатели эвакуировали с оторвавшейся льдины на юге Сахалина 536 рыбаков-любителей. Никто из них не нуждался в медицинской помощи.
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