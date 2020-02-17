https://static.news.ru/photo/4a5fb7ac-5204-11ea-9b4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю

Сотрудники МЧС на Камчатке спасли с оторвавшейся льдины троих мужчин и собаку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Спасатели пришли на помощь жителям Камчатки, дрейфовавшим на льдине по реке Авача. О терпящих бедствие троих мужчинах и одной собаке в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях краевого МЧС вечером 17 февраля 2020 года сообщил очевидец, — говорится в сообщении.

Льдина уплыла от берега на расстояние 200 метров.

Отмечается, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что спасатели эвакуировали с оторвавшейся льдины на юге Сахалина 536 рыбаков-любителей. Никто из них не нуждался в медицинской помощи.