https://static.news.ru/photo/0735a338-be07-11e9-a976-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Трое человек получили ранения в ходе вооружённого конфликта в Омске.

По данным УМВД России по Омской области, пострадавшие — мужчины в возрасте от 30 до 34 лет. По предварительной информации, в них стреляли из травматического оружия.

Предварительно установлено, что травмы получены в результате конфликта с двумя неизвестными возле кафе на улице Окружная дорога, — передаёт « Интерфакс-Сибирь » сообщение УМВД.

У всех пострадавших ранения в области туловища. Полиция начала проверку по факту инцидента, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее News.ru писал о том, что 18 сентября сотрудник УВД на Московском метрополитене расстрелял своих коллег, когда его пытались задержать по подозрению во взятке.