Трое человек получили ранения в ходе вооружённого конфликта в Омске.
По данным УМВД России по Омской области, пострадавшие — мужчины в возрасте от 30 до 34 лет. По предварительной информации, в них стреляли из травматического оружия.
Предварительно установлено, что травмы получены в результате конфликта с двумя неизвестными возле кафе на улице Окружная дорога, — передаёт «
Интерфакс-Сибирь» сообщение УМВД.
У всех пострадавших ранения в области туловища. Полиция начала проверку по факту инцидента, выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее News.ru писал о том, что 18 сентября сотрудник УВД на Московском метрополитене расстрелял своих коллег, когда его пытались задержать по подозрению во взятке.