Трое, включая полицейского, погибли в ходе перестрелки в Назрани

Три человека погибли в результате перестрелки в Ингушетии. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Как
В то же время источники «Интерфакса»
Инцидент, по предварительным данным, произошёл на Коммунальной улице. Причиной стал земельный спор между двумя братьями, которые не поделили между собой участок земли. Всего в перестрелке участвовало до 15 человек. Подробности и детали преступления выясняет полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Москве произошла перестрелка между сотрудниками ГИБДД и прохожим. Уроженец Ингушетии напал на полицейских днём 15 июня на Ленинском проспекте. Он выстрелил в сотрудников ДПС, которые остановили такси за нарушение ПДД. Галаев ранил двух полицейских и сам получил ранение в ходе перестрелки.
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