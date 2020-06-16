Трое, включая полицейского, погибли в ходе перестрелки в Назрани

https://static.news.ru/photo/38705b48-afc7-11ea-aac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: 06.мвд.рф

Три человека погибли в результате перестрелки в Ингушетии. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Как сообщает ТАСС, среди жертв — один полицейский. Также есть информация о ранении трёх человек.

В то же время источники «Интерфакса» подтверждают гибель четырёх человек. По их данным, ранены семеро.

Инцидент, по предварительным данным, произошёл на Коммунальной улице. Причиной стал земельный спор между двумя братьями, которые не поделили между собой участок земли. Всего в перестрелке участвовало до 15 человек. Подробности и детали преступления выясняет полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Москве произошла перестрелка между сотрудниками ГИБДД и прохожим. Уроженец Ингушетии напал на полицейских днём 15 июня на Ленинском проспекте. Он выстрелил в сотрудников ДПС, которые остановили такси за нарушение ПДД. Галаев ранил двух полицейских и сам получил ранение в ходе перестрелки.