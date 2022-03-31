Трое рабочих погибли после обвала грунта на заводе в Новокузнецке

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ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в работе на Службу безопасности Украины, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополь. Отмечается, что в момент задержания мужчина пытался выехать на территорию Украины.

Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к сотрудничеству со спецслужбами Украины. В марте 2022 года был задержан УФСБ при попытке выехать на территорию Украины с целью организации контактов со спецслужбами,...