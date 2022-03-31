Трое рабочих погибли после обвала грунта на заводе в Новокузнецке
Захар Чайченко
Захар Чайченко
16:09, 31 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Трое рабочих погибли после обвала грунта на «ЕВРАЗ Западно-Сибирском металлургическом комбинате» («ЕВРАЗ ЗСМК»), расположенном в городе Новокузнецке, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб. В агентстве уточнили, что обвал произошёл во время проведения ремонтных работ трубопровода. Сообщается, что на месте чрезвычайного происшествия начала работу оперативно-следственная бригада.
В результате обвала грунта во время работ по ремонту трубопровода на территории АО «ЕВРАЗ ЗСМК» погибли трое рабочих, — сказано в сообщении.
ЕВРАЗ ЗСМК — крупнейшее в Сибири и самое восточное в Российской Федерации сталелитейное предприятие. Акционерами компании, согласно данным, опубликованным на её сайте, являются бизнесмен Роман Абрамович (28,64% голосующих акций), а также офшорные компании ABIGLAZE LTD (19,32%) и CROSLAND GLOBAL LIMITED (9,65%). Согласно данным СМИ, ABIGLAZE связана с бизнесменом Александром Абрамовым, а CROSLAND GLOBAL LIMITED — с Александром Фроловым (9,65%), Геннадием Козловым (5,74%) и Максимом Воробьёвым (3,01%).