Baza: трое пьяных мужчин напали на воинскую часть в Улан-Удэ

Трое мужчин напали на воинскую часть в Бурятии, сообщает Telegram-канал Baza. Злоумышленники захватили три автомата и попытались скрыться на чёрном Volvo, однако их задержали.

Инцидент произошёл в 04:00 по местному времени в Улан-Удэ. Трое мужчин напали на контрольно-пропускной пункт воинской части танковой бригады, захватили по автомату на каждого, сели в чёрный Volvo и попытались скрыться с места преступления.

Одного из нападавших сразу же задержал суточный наряд. Двух других злоумышленников чуть позже схватили полицейские. Как пояснили в Восточном военном округе, все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что в Иркутске был задержан вооружённый мужчина, который с ножом напал на полицейских и причинил им ранения. Стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие.

Представитель Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова ранее сообщила, что 17 февраля двое пассажиров столичной подземки напали на сотрудников полиции на станции «Тульская». Оба нападавших были впоследствии задержаны.

В отношении мужчин возбуждено дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», им грозит до пяти лет лишения свободы.