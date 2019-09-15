https://static.news.ru/photo/3cd5b728-d782-11e9-b065-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Состояние троих пострадавших в крупном ДТП под Ярославлем остаётся крайне тяжёлым. Об этом рассказала главный врач Ярославской клинической больницы Наталья Даниленко.

Три человека остаются в крайне тяжёлом состоянии, без прогнозов. Одна женщина уже не в тяжёлом состоянии — её сегодня будут переводить [из реанимации] в отделение, — цитирует её ТАСС .

Всего в медучреждении находятся 11 пострадавших в аварии.

ДТП произошло на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновник аварии — водитель грузовика MAN — выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом. Жертвами ДТП стали восемь человек. По факту произошедшего возбуждены сразу два уголовных дела.

Их расследование взял под свой личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил в сжатые сроки провести весь спектр мероприятий, направленных на выяснение причин и условий аварии, чтобы виновные не смогли уйти от ответственности, писал News.ru.