https://static.news.ru/photo/7e69fcde-d7c9-11e9-b855-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники больницы имени Соловьёва в Ярославле обсудили с центром нейрохирургии Бурденко и центром медицины катастроф «Защита» состояние пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в ходе телемедицинской конференции.

По словам главврача ярославского медучреждения Игоря Виноградова, во время беседы доктора разобрали схему лечения.

В настоящее время в больнице находятся 11 пациентов, из которых трое в реанимации. Состояние стабильное, но тяжёлое, — уточнил он.

Виноградов сообщил, что у пассажиров повреждены не только конечности и скелет, но и головной мозг. Он добавил, что эксперты одобрили тактику лечения ярославских врачей.

Все медикаменты и средства, которые применяются, — одобрены. Вся медпомощь применяется на месте, — отметил главврач.

Он также подчеркнул, что в случае необходимости будут проведены дополнительные конференции или приглашены федеральные специалисты, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что ответственность владельца автобуса, столкнувшегося с грузовиком под Ярославлем, застрахована в компании ВСК. По закону об обязательном страховании ответственности перевозчика выплата родственникам погибших пассажиров на транспорте составляет 2,025 млн рублей. Размер компенсации пострадавшим определяется по тяжести полученных травм.