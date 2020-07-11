Трое пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде

https://static.news.ru/photo/3a0a4708-c326-11ea-8850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Взрыв газовоздушной смеси в многоэтажном доме Нижнем Новгороде произошёл в ночь на 11 июля. Пострадали три человека, жильцы эвакуированы.

ЧП случилось по адресу: улица Краснодонцев, дом 17. Взрыв раздался на шестом этаже девятиэтажки. Пожар локализован на площади десять кв.м., эвакуированы 124 жильца, спасены 11 человек, передаёт РИА Новости.

В результате взрыва повреждены перегородки между квартирами и перекрытие между шестым и седьмым этажами, выбиты стёкла в квартирах и подъезде.

Как писал NEWS.ru ранее, один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в посёлке городского типа Кикнур в Кировской области. Из-за взрыва обрушилось перекрытие первого этажа здания.