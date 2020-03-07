https://static.news.ru/photo/c43e2b7a-602e-11ea-9ab3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Иркутской области вечером 6 марта на трассе Р-255 «Сибирь».

Трагедия произошла в Куйтунском районе. В Lada Granta находились 56-летний водитель и две молодые женщины 26 и 27 лет, они ехали из Иркутска в Братск. Легковушка столкнулась с совершающим разворот КамАЗом, шофёр и обе пассажирки погибли, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, пассажирский микроавтобус с чувашскими номерами и фура с номерами Мордовии столкнулись на трассе М-7 во Владимирской области. В результате один человек погиб, 16 пострадали.