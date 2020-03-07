Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Иркутской области вечером 6 марта на трассе Р-255 «Сибирь».
Трагедия произошла в Куйтунском районе. В Lada Granta находились 56-летний водитель и две молодые женщины 26 и 27 лет, они ехали из Иркутска в Братск. Легковушка столкнулась с совершающим разворот КамАЗом, шофёр и обе пассажирки погибли,
Как писал NEWS.ru ранее, пассажирский микроавтобус с чувашскими номерами и фура с номерами Мордовии столкнулись на трассе М-7 во Владимирской области. В результате один человек погиб, 16 пострадали.
Добавьте наши новости в избранные источники