Трое погибли в аварии с грузовиком в Подмосковье

Три человека стали жертвами смертельного ДТП на трассе А-108 в Московской области.
Столкновение легковушки и грузового автомобиля произошло в Орехово-Зуево. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и медики. По их данным, погибли три человека, есть ли ещё пострадавшие, пока неизвестно. Проводится проверка обстоятельств случившегося,
13 и 14 июня в Московской области действовал «жёлтый» уровень погодной опасности из-за осадков и порывистого ветра.
Как писал NEWS.ru ранее, на юге Москвы машина такси совершила наезд на пешехода. Инцидент произошёл около Сумской улицы. Водитель скрылся с места аварии. Женщина находится без сознания. Врачи скорой помощи оказывают ей помощь.
Добавьте наши новости в избранные источники