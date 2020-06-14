Трое погибли в аварии с грузовиком в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/fd998f36-ae8f-11ea-baa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека стали жертвами смертельного ДТП на трассе А-108 в Московской области.

Столкновение легковушки и грузового автомобиля произошло в Орехово-Зуево. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и медики. По их данным, погибли три человека, есть ли ещё пострадавшие, пока неизвестно. Проводится проверка обстоятельств случившегося, передаёт ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона.

13 и 14 июня в Московской области действовал «жёлтый» уровень погодной опасности из-за осадков и порывистого ветра.

Как писал NEWS.ru ранее, на юге Москвы машина такси совершила наезд на пешехода. Инцидент произошёл около Сумской улицы. Водитель скрылся с места аварии. Женщина находится без сознания. Врачи скорой помощи оказывают ей помощь.