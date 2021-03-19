Трое погибли: туристический вертолёт рухнул в море в Китае

https://static.news.ru/photo/92a775d2-88ad-11eb-8b84-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/breakingmash/t.me

Туристический вертолёт потерпел крушение и упал в море на территории Китая. По предварительной информации, речь идёт о модели Robinson 44/66.

Инцидент произошёл недалеко от города Сямынь. На текущий момент установлено, что три человека погибли. Ещё один пропал без вести, его ищут, передаёт портал cgtn.

Другие подробности инцидента не сообщаются. На опубликованных в Сети кадрах видно, что летательное судно будто бы пикирует в воду недалеко от берега.

Ранее NEWS.ru писал, что в Центральноафриканской Республике (ЦАР) разбился вертолёт с российскими военными специалистами. По предварительным данным, никто не пострадал. На борту воздушной машины находились два человека. Вертолёт рухнул в болото и сгорел. Официальной информации о крушении вертолёта нет.