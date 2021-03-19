Трое погибли: туристический вертолёт рухнул в море в Китае

Туристический вертолёт потерпел крушение и упал в море на территории Китая. По предварительной информации, речь идёт о модели Robinson 44/66.
Инцидент произошёл недалеко от города Сямынь. На текущий момент установлено, что три человека погибли. Ещё один пропал без вести, его ищут,
Другие подробности инцидента не сообщаются. На опубликованных в Сети кадрах видно, что летательное судно будто бы пикирует в воду недалеко от берега.
Ранее NEWS.ru писал, что в Центральноафриканской Республике (ЦАР) разбился вертолёт с российскими военными специалистами. По предварительным данным, никто не пострадал. На борту воздушной машины находились два человека. Вертолёт рухнул в болото и сгорел. Официальной информации о крушении вертолёта нет.