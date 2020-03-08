Машина въехала в расположенную в парке стелу в городе Сычёвка Смоленской области.
ДТП произошло на пересечении улиц Большая Пролетарская и Пушкина. В Ford Focus находились пятеро, трое из них, включая водителя 1986 года рождения, погибли нас месте, двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести,
На месте происшествия работают полицейские, личности погибших пассажиров (мужчины и женщины), как и причины произошедшего, выясняются.
Как писал NEWS.ru ранее, авария произошла на трассе Сыктывкар — Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми. Столкнулись автомобили «Рено Дастер» и «Рено Меган». В результате происшествия на месте погибли шесть человек. Также серьёзные травмы получили двое несовершеннолетних.
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