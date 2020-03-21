Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве дети трёх и восьми лет стали свидетелями убийства их матери и её родителей.

Инцидент произошёл в районе Волоколамского шоссе. По данным Telegram-канала «112», мужчина напал на свою жену с ножом, а потом расправился с её родителями. После этого он позвонил своей матери и...