Пожарные выехали на тушение возгорания по улице Енисейской в Самаре в ночь на 21 марта и обнаружили тела трёх человек.
Огонь успел распространиться на площади 80 квадратных метров. Личности жертв на данный момент устанавливаются,
К тушению привлекли 49 человек и 16 единиц техники.
Как писал NEWS.ru ранее, трое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в посёлке Усть-Уда Иркутской области. Пожар случился в двухквартирном доме на ул. Орджоникидзе, загорелась веранда одной из квартир.
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