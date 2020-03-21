Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарные выехали на тушение возгорания по улице Енисейской в Самаре в ночь на 21 марта и обнаружили тела трёх человек.

Огонь успел распространиться на площади 80 квадратных метров. Личности жертв на данный момент устанавливаются, передаёт РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

К тушению привлекли 49 человек и 16 единиц техники.

Как писал NEWS.ru ранее, трое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в посёлке Усть-Уда Иркутской области. Пожар случился в двухквартирном доме на ул. Орджоникидзе, загорелась веранда одной из квартир.

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