Обвиняемые в хулиганстве в метро Москвы арестованы

Суд заключил под стражу на два месяца троих участников конфликта в московском метро, которые приставали к девушке. Об этом сообщается на сайте прокуратуры столицы.

С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемых в возрасте 27, 30 и 36 лет меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 декабря 2021 года, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что троих выходцев с Кавказа, которые провоцировали пассажиров на драку в вагоне поезда столичной подземки, задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении них было возбуждено дело о хулиганстве. Мужчины на станции метро «Текстильщики» приставали к девушке. Некоторые пассажиры сделали им замечание, после чего сообщили о происходящем машинисту. В результате участников конфликта вывели из вагона.

Позднее стало известно, что москвичку Ольгу Соловьёву накажут за мат в ходе конфликта на станции метро «Текстильщики», который устроили трое уроженцев Кавказа. Изначально женщина проходила по делу как свидетельница, однако теперь стала обвиняемой.