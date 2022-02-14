Трое мужчин задержаны за разбойное нападение в Подольске

Трое мужчин совершили разбойное нападение на стоматологическую клинику в подмосковном Подольске. Они задержаны. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел в стоматологии на улице Маштакова. Двое мужчин, угрожая пистолетами, вынесли из клиники сейф и кассовый аппарат с деньгами. Третий сообщник ожидал их на улице. По данным МВД, сумма ущерба составила 2,5 млн рублей.

Изучив записи видеокамер, полиция совместно с Росгвардией задержала одного из подозреваемых по месту его проживания в Москве.

Двое других участников преступления задержаны в автомобиле на парковке одного из торговых центров, расположенных на бульваре Дмитрия Донского, — говорится в сообщении.

После ограбления мужчины вскрыли сейф и поделили деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Подозреваемые заключены под стражу.

При обыске у них изъяли оружие и часть денег.

Ранее суд арестовал на два месяца одного из участников разбойного нападения на супермаркет «Пятёрочка» в подмосковной Истре. Мера пресечения избрана в отношении 19-летнего фигуранта дела. Всего по делу проходят четверо официально неработающих граждан Таджикистана, самому старшему из них 29 лет. Ранее они признались ещё в двух эпизодах ограблений в Московской области.