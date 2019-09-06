https://static.news.ru/photo/a45b21ca-d251-11e9-aeb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В подмосковной Кашире столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали семь человек, включая троих детей.

ДТП произошло на Иваньковском шоссе. Врачи госпитализировали пострадавших в местную больницу. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ДТП с участием спортивного автомобиля Lamborghini и BMW произошло в Центральном административном округе столицы. Машины столкнулись возле дома 18 по улице Большая Грузинская, сообщил источник News.ru. В результате инцидента пострадали два человека, писал News.ru.